برهوم: ادعاءات مكتب النائب العام الليبي عارية عن الصحة

نفى الناطق باسم حركة « حماس » فوزي برهوم ادعاءات رئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام الليبي في طرابلس الصادق الصور حول إلقاء القبض على خلية تابعة لحماس، مبيناً أنها عارية عن الصحة.

واستغرب برهوم في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، الزج باسم الحركة في المعترك الليبي الداخلي، مبيناً أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي يُزج بها اسم حماس في المعترك الليبي وغيره بهدف النيل من الحركة وضرب مصداقيتها وتشكيك شعوب المنطقة المتعاطفة مع المقاومة.

وشدد على أن سياسة حماس الراسخة هي عدم التدخل مطلقا في شؤون أي دولة عربية أو غيرها، مؤكداً أن بوصلتها تجاه فلسطين فقط وصراعها مع العدو الصهيوني وفي داخل فلسطين.

ودعا إلى وقف مثل هذه الافتراءات والأكاذيب وعدم الزج باسم حماس في أي مواضيع أو إشكالات داخلية لأي دولة، متمنياً لليبيا وشعبها وللأمة جمعاء السلامة والوحدة والأمن والأمان والازدهار.