« إسرائيل »: تصاعد وتيرة إطلاق صواريخ سورية مضادة للطائرات

ذكر موقع « nrg » العبري الاسرائيلي أن سوريا تزيد من استخدام الصواريخ المضادة للطائرات، وأن جهات أمنية إسرائيلية لاحظت ارتفاعاً في إطلاق صواريخ أرض - جو في سوريا خلال الأشهر الأخيرة، وخصوصا منذ الهجوم على منشأة عسكرية في سوريا قبل 3 اسابيع، مشيرا المصدر الى اليقظة العالية والاستنفار في منظومة الدفاع السورية منذ ذلك الوقت.

وذكر الموقع أن عمليات إطلاق الصواريخ من قبل السوريين مستمرة بشكل خاص في محاولة « للمحافظة على مجالهم الجوي نظيفاً، وفي سعي لخلق ردع وليس في محاولة لإصابة طائرة أجنبية »، شارحاً أنه بالرغم من الارتفاع في إطلاق صواريخ أرض جو، إلا أن الأمر لا يتعلق بنشاطات ناجمة من قبل السوريين ضد الطلعات الجوية باتجاه دولتهم« .

وذكر الموقع أن الاستنفار العالي في منظومة الدفاع الجوي السوري يأتي على خلفية الهجوم الإسرائيلي، ووفقاً للتقديرات، ويأتي أيضاً مقابل سلسلة النشاطات المنسوبة لإسرائيل في السنوات الأخيرة »التي نجحت فيها الطائرات بالدخول إلى المجال الجوي السوري والعمل ضد نقل الوسائل القتالية أو محاولات إنتاج أسلحة« ، ضمن ما سميّ »معركة بين الحروب"، بحسب تعبيره.

وفي اذار الماضي، لوحظ تطور بالقدرات الدفاعية السورية حين كشف الجيش السوري هجوما اسرائيليا على قافلة ادعت حينها اسرائيل انها اسلحة لحزب الله، حيث أطلق الدفاع السوري يومها صاروخا مضادة للطائرات على الطائرة الحربية الاسرائيلية.