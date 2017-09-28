لجنة برلمانية أميركية تقر تشديد العقوبات على حزب الله

مررت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، الخميس، مشروعي قانون لفرض مزيد من العقوبات على حزب الله اللبناني.

وسيعرض المشروعين للتصويت أمام مجلس النواب، وفي حال إقراره سيحال إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتوقيعه ليصبح أمرا نافذا.

وينص التشريعان الجديدان على تشديد العقوبات ضد حزب الله وزيادة القيود على معاملاته المالية، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان واستخدام المدنيين دروعاً بشرية.

وكانت مصادر في الكونغرس قد قالت إن المشروعين يحظيان بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لذا فمن المتوقع أن يتم تمريرهما بأغلبية كبيرة، وبسهولة.

وقدم التشريعين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إد رويس، والعضو البارز في الحزب الديمقراطي إليوت آنجل.

ويستهدف التشريع الأول تقييد قدرة « حزب الله » على جمع الأموال، ومنعه من الوصول إلى النظام المالي العالمي والتعامل مع المؤسسات المالية الأخرى.

أما التشريع الثاني فيفرض عقوبات بسبب انتهاكات حزب الله المرتبطة عضويا وفكريا بنظام ولي الفقيه في إيران، لحقوق الإنسان واستخدام المدنيين دروعاً بشرية.

وقال روس إن حزب الله مستمرة بحصد ملايين الدولارات من تهريب الكوكايين وغيرها من المواد المخدرة، بالإضافة إلى حصولها سنويا على 800 ميلون من الراعي الإيراني.