اعتقالات ومداهمات في الضفة تطال عدداً من منازل المواطنين

شنت قوات الاحتلال « الإسرائيلي »، الليلة الماضية وفجر اليوم ، حملة اعتقالات ودهم في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مراسلنا، ان قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الشبان في عدد من المدن منها رام الله ونابلس وجنين وطولكرم.

ففي مخيم جنين، شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين وسرقت مبلغا من المال من أحد المنازل.

وقالت مصادر محلية لمراسلنا إن جنود الاحتلال اقتحموا منزل المواطن نضال أمين حازم في المخيم واعتقلوه بعد أن خربوا محتويات المنزل، واستولوا على مبلغ 11 ألف شيقل (قرابة 3 آلاف دولار).

وأشارت المصادر إلى أن جنود الاحتلال اعتقلوا أيضا الشابين لطفي محمد أبو النصر، وأحمد السعدي وفتشوا منزليهما وأحدثوا خرابا في الممتلكات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية بلدية يعبد جنوب مدينة جنين، وقالت مصادر محلية لمراسلنا إن عدة آليات عسكرية داهمت البلدة وشرعت بتصوير عدد من المنازل سيما في منطقة الملول جنوبي البلدة.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال صوروا منزل الأسير المحرر أحمد غالب أبو بكر وعدد من منازل أقاربه المجاورة لمنزله، والتي تعود لغازي ومنير خالد أبو بكر.

ونصبت قوات الاحتلال حواجز داخل البلدة وعلى مدخلها، وحققت ميدانيا مع عدد من الشبان ودققت في هوياتهم.

واعتقلت قوات الاحتلال قوات الصحفي محمد عوض خلال اقتحامها بلدة بدرس غرب رام الله

كما اقتحمت قوات الاحتلال، مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم جنوب الضفة، واعتقلت شاباً، في محاولة منها للضغط على جريح لتسليم نفسه.

وأفاد مراسلنا، أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم عند صلاة الفجر، وداهمت منزل الشاب الجريح أكرم الأطرش، في محاولة لاعتقاله، وعبثت بمحتويات المنزل، واعتقلت ابن عمه رامي بعد فشلها في اعتقاله، كونه لم يكن متواجداً في المنزل لحظة الاقتحام.

وأضاف أن عدداً من شبان المخيم تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال، بالزجاجات الفارغة والحجارة، أصيب خلال المواجهات أحد الشبان بالرصاص الحي في القدم، نقل على إثره للمستشفى لتلقي العلاج.

فيما داهمت قوات الاحتلال مكتبة الطريق بالمخيم للمرة الثالثة، وأعادت إغلاقها، وهددت أصحابها بالاعتقال في حال أعادوا فتحها.

وفي قلقيلية شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية شابا من بلدة عزون شرق المدينة.

وقالت مصادر محلية لمراسلنا إن جنود الاحتلال اعتقلوا الشاب شداد هشام عدوان ( 28 عاما) لدى مروره على حاجز لقوات الاحتلال قرب مستوطنة عمونئيل المقامة على أراضي المحافظة.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال عرقلوا حركة السير، وفتشوا المركبات والمواطنين، ودققوا في هوياتهم.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد ناصر دراغمة من منطقة الفارعة بعد دهم منزله، وهو الأسير الثاني من المنطقة خلال أسبوع.

وداهمت قوة للاحتلال منطقة زواتا وبيت وزن وبيت إيبا، وهي أحياء غربي مدينة نابلس، واقتحمت المنازل الواقعة أسفل مبنى الأكاديمية (حرم جامعة النجاح الجديد)، وشرعت بعمليات إحصاء للأهالي والتدقيق في هوياتهم.

وفي بلدة تل، غرب المدينة، اقتحمت دوريات الاحتلال عددا من منازل المواطنين واعتقلت الشاب محمد أسعد ريحان بعد مداهمة منزله في منطقة اللحف.