تعليق الدوام في مدارس شرق غزة بسبب أحداث الشجاعية

أعلنت مديرية تعليم شرق غزة تعليق الدوام المدرسي يوم غدٍ الخميس في عدة مدارس نظرا للأحداث بحي الشجاعية.

و المدارس التي سيتم تعليق الدوام بها هي:

جمال عبد الناصر الثانوية للبنين.

مدرسة عمر بن عبد العزيز الأساسية للبنين.

مدرسة معاذ بن جبل الأساسية للبنين.

مدرسة حطين الثانوية للبنين.

مدرسة حطين الأساسية للبنين

و كان شجار عائلي وقع بين عائلتي حلس و جندية شرق حي الشجاعية.

أفاد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة المقدم أيمن البطنيجي، أن قوات الأمن سيطرت على شجار بين عائلتي حلس وجندية في حي الشجاعية بمدينة غزة.

وأوضح البطنيجي في اتصال مع « وكالة فلسطين اليوم الإخبارية »، أنه تم اعتقال المتسببين في الشجار، فيما أصيب شرطي بجراح طفيفة خلال تدخل قوات الأمن.

وأشار إلى أن « التحقيقات تشير إلى أن الشجار نتج عن تجدد خلاف قديم بين العائلتين ».

وفي سياق متصل أكد شهود عيان لمراسل « فلسطين اليوم » وجود حالة كبيرة من التوتر في منطقة الشجاعية، وسماع دوي إطلاق نار من حين لآخر.