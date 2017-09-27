الاحتلال يخشى من ملاحقة قادة الاحتلال عبر « الإنتربول » الدولي

قالت صحيفة « يديعوت أحرونوت » العبرية، إن « إسرائيل » لم تتوقع أن يتم ضم فلسطين إلى الدول الأعضاء فى البوليس الدولى « الإنتربول » ، مشيرةً إلى أن تل أبيب تقدمت بطلب لأحد لجان الأنتربول تؤكد فيه أن معايير الانضمام للمنظمة الدولية لا ينطبق على فلسطين.

وأكدت الصحيفة على أن « إسرائيل » تفاجأت بالقرار رغم الضغوط التى مارستها واشنطن على فلسطين لسحب طلب الانضمام الذى تم إعلانه اليوم فى العاصمة الصينية « بكين ».

وبيّنت أن التخوفات لدى « إسرائيل » نابعة من تخوفها بأن يحق لفلسطين ملاحقة أى مسؤول إسرائيلى متهم بجرائم حرب أو ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين فى أى دولة بالعالم عبر الإنتربول.

ويذكر أن منظمة الشرطة الجنائية الدولية « الإنتربول » قبلت اليوم الأربعاء، فلسطين عضواً فيها بموافقة 75 دولة من أصل 133 دولة شاركت فى جلسة التصويت مقابل معارضة 24 دولة وامتناع 34.