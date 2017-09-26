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ملادينوف يدين عملية القدس البطولية ويتجاهل جرائم الاحتلال

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:48 - 26 سبتمبر 2017
نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط
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 دان نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط قيام فلسطيني بإطلاق الرصاص صباح الثلاثاء في مستوطنة حار أدار مما أدى إلى مقتل شرطي وحارسي أمن إسرائيليين، وإصابة آخر بجراح خطرة.

وأعرب ملادينوف، في بيان صحفي، « عن تعاطفه مع أسر وأصدقاء الضحايا » وأبدى « أمنياته بالشفاء العاجل للمصاب ».

وحث منسق عملية السلام « الجميع على إدانة العنف والتصدي للإرهاب ».

تجدر الإشارة إلى ان الأمم المتحدة لا تصدر ادانات تتعلق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، الامر الذي يضع علامات استفاهم حول تماهي دورها مع الدور الإسرائيلي.

 

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