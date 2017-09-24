صرف رواتب موظفي غزة غداً الاثنين لجميع الفئات

أفاد مصدر خاصة في وزارة المالية بغزة، مساء اليوم الأحد، أن غداً الاثنين سيتم صرف رواتب موظفي قطاع غزة لجميع الفئات.

وأوضح المصدر لـ« فلسطين اليوم » أن غداً سيتم صرف رواتب لفئة أكثر من 3000 شيكل، علماً بأن البنوك صرفت خلال الأيام الماضية رواتب للفئات الأقل من 3000شيكل.

وتتم عملية صرف رواتب موظفي قطاع غزة عبر فروع البريد وبنكي الإنتاج والوطني الإسلامي.

يُشار إلى « وكالة فلسطين اليوم الإخبارية » علمت في وقت سابق بأن البريد وبنك الإنتاج والوطني الإسلامي انتهوا من تحويل بعض الإيرادات الحكومية للخزائن الخاصة بصرف الرواتب، مشيرة إلى أن تدبير الرواتب لشهر أغسطس كان عسيراً بسبب تضرر القطاع الاقتصادي من الإجراءات العقابية الأخيرة التي فرضها عباس، بالإضافة إلى تأثر الإيرادات بسبب العمليات الإرهابية التي تضرب سيناء، الأمر الذي أدى إلى محدودية الواردات التي تحسن إيرادات مالية غزة، مثل (التبغ)، وتستفيد غزة من تلك الواردات من خلال الضرائب والجمارك التي تفرضها على البضائع.

وذكرت المصادر أن إبلاغ الموظفين بصرف الدفعة المالية سيتم من خلال رسائل الـ SMS ، وهي خدمة مُفعلة وليست مستحدثة، ولن يكون الإبلاغ من خلال إعلان رسمي من قبل الإدارات العامة في وزارة المالية.

وأشارت إلى أن سبب تأخير الرواتب يرجع إلى أجواء المصالحة الفلسطينية، وإعلان حماس حل اللجنة الإدارية، وأن صرف الرواتب في هذا التوقيت قد يُفهم من السلطة وحركة فتح وبعض الأطراف على أن اللجنة الإدارية لازالت تعمل، وان هناك حكومة ظل تعمل في الخفاء، الامر الذي قد يشكك في إعلان (حماس) حل اللجنة الإدارية.

وذكرت المصادر أن قرار صرف رواتب موظفي غزة لا يجب أن يفهم أن اللجنة الإدارية لازالت تعمل، إذ أن قرار الصرف اتخذ قبل حل اللجنة من قبل الجهات المسؤولة في وزارة المالية، خاصة وأن مصادر صحفية ذكرت الأسبوع الماضي أن هناك قرار بصرف راتب شهر أغسطس، في تاريخ س 14 سبتمبر.