« كاديما » ينتخب اليوم قائمة مرشحيه للكنيست المقبل

فلسطين اليوم-القدس

بعيداً عن اهتمامات الإعلام، كما كان الحال حين انتخب كل من حزبي "العمل" و"الليكود" قائمة مرشحيه للكنيست المقبل، يتوجه أعضاء حزب "كاديما" الحاكم اليوم الأربعاء إلى صناديق الاقتراع لاختيار قائمة مرشحي الحزب وسط توقعات بأن يحتل وزراء الحزب والنواب البارزون أماكن مضمونة فيما استطلاعات الرأي ترشح فوز الحزب بأكثر من 20 مقعداً برلمانياً.

وبين الوجوه الجديدة المتوقع انتخابها الإعلامي المعروف نحمان شاي والميجر جنرال المتقاعد دورون أفيطال قائد وحدة "سييرت متكال" النخبوية العسكرية، سابقاً وسيدة الأعمال غاليا ألبين ورئيس الوكالة اليهودية زئيف بيلسكي.

ويبلغ عدد أعضاء الحزب المنتسبين رسمياً 80 ألف عضو لكن التوقعات بأن تكون نسبة التصويت متدنية (30-35 في المئة).