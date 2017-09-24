غلنت: يجب وقف الزحف الإيراني نحو « إسرائيل »

قال قائد المنطقة الوسطي في جيش الاحتلال « الإسرائيلي » الأسبق ووزير البناء والاسكان في حكومة نتنياهو يؤاف غلنت، أنه يجب على « إسرائيل » التحرك قبل أن تتحول إيران لقوة نووية مثل كوريا الشمالية خلال عشر سنوات.

وزعم غلنت خلال مقابلة مع صحيفة « يديعوت أحرنوت »، أن وجود سلاح ذري بيد « إيران » يُعتبر خطرا على كل العالم.

وجاءت أقوال غلنت في أعقاب إطلاق إيران صاروخ بلاستي بعيد المدي يصل مداه ألفي كيلو. وأضاف غلنت: علينا أن نكون مستعدين للدفاع عن أنفسنا بأنفسنا كما عرفنا نفعل ذلك طوال السنوات الماضية، فصاروخ إيران الجديد يغطي كل « إسرائيل » ومناطق أخرى في أوروبا والشرق الأوسط.