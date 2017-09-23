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الرئيس الفلبيني: هكذا أصبحت مليونيراً

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:37 - 23 سبتمبر 2017
الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي
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قال الرئيس الفلبيني إنه أصبح مليونيرا في سن مبكرة بسبب الميراث، لكنه أكد أنه لا يملك ثروة سرية كما يزعم منتقدوه.

وقدم الرئيس رودريغو دوتيرتي بعض التفاصيل عن أصوله الشخصية في عشاء مع الصحفيين يوم الجمعة، حيث كرر تعهداته بالاستقالة إذا ما أثبت أي شخص أنه يخفي أموالا في حسابات مصرفية كما يزعم عضو مجلس الشيوخ المعارض.

وقال دوتيرتي « منذ فترة طويلة، كنت مجرد طالب في السنة الرابعة، وكنت أملك بالفعل حوالي 3 ملايين (59 ألف دولار) »، موضحا أن المال جاء من نصيبه في ممتلكات والده في عام 1968.

واتهم السيناتور أنطونيو تريلانيس دوتيرتي بإخفاء أكثر من ملياري بيزو (39 مليون دولار) في حسابات مصرفية غير معلنة عندما كان عمدة.

 

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