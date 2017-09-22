هل تم تحديد موعد زيارة الوفد الأمني المصري لغزة؟

أكد مسؤول الملف الفلسطيني في صحيفة « اليوم السابع المصرية » أحمد جمعة، أن زيارة الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة لمتابعة تطبيق اتفاق المصالحة بين فتح وحماس على أرض الواقع لم يتم تحديدها بعد« .

وكان مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد أكد أن وفداً مصرياً سيصل إلى غزة قريباً لمراقبة تطبيق انتقال السلطة من حركة حماس إلى الحكومة الرسمية.

وقال إن التفاهمات التي توصل إليها وفد فتح مع الجانب المصري نصت على أن ترسل مصر وفداً رسمياً الى غزة لمراقبة تطبيق الاتفاق، مضيفاً »سيكون المصريون معنا في كل خطوة، وفي حال تراجع أي طرف عن التفاهمات، فإن مصر ستحمله المسؤولية« ، وفقا لتصريحات نقلتها صحيفة »الحياة" اللندنية.