ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر

« كيم أون » يرد على تهديد ترامب: سأصارعك أيها المريض

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 06:03 - 22 سبتمبر 2017
رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ اون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ اون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

ردا رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ اون، اليوم الجمعة، على تهديدات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب الذي قال خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، « سأُدمر كوريا الشمالية إذا اقتضيت الضرورة دفاعاً عن البلاد والحلفاء الغربيين ».

وقال أون وفقاً لصحيفة معاريف « الإسرائيلية »: « سأصارعك أيها المريض النفسي »ترامب« بواسطة النار »، واصفاً ترامب بالمجنون.

وأضاف أون، إن ترامب سيدفع الثمن على تهديده بتدمير كوريا الشمالية، قائلاً سندرس القيام بخطوات تاريخية خطيرة ضد أمريكا.

وأشار إلى أن تهديدات « ترامب » اقنعته بأن برنامج كوريا الشمالية النووي يسير في الطريق الصحيح، مؤكداً أن ترامب سيجد في وجهه نتائج غير متوقعه.

الأكثر مشاهدة

متعلقات