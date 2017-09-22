« كيم أون » يرد على تهديد ترامب: سأصارعك أيها المريض

ردا رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ اون، اليوم الجمعة، على تهديدات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب الذي قال خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، « سأُدمر كوريا الشمالية إذا اقتضيت الضرورة دفاعاً عن البلاد والحلفاء الغربيين ».

وقال أون وفقاً لصحيفة معاريف « الإسرائيلية »: « سأصارعك أيها المريض النفسي »ترامب« بواسطة النار »، واصفاً ترامب بالمجنون.

وأضاف أون، إن ترامب سيدفع الثمن على تهديده بتدمير كوريا الشمالية، قائلاً سندرس القيام بخطوات تاريخية خطيرة ضد أمريكا.

وأشار إلى أن تهديدات « ترامب » اقنعته بأن برنامج كوريا الشمالية النووي يسير في الطريق الصحيح، مؤكداً أن ترامب سيجد في وجهه نتائج غير متوقعه.