ارتفاع عدد ضحايا زلزال المكسيك لـ225

ازداد عدد الضحايا الذين قضوا جراء الزلزال المدمر في المكسيك إلى 225 على الأقل، حسب ما أعلنت السلطات، ودعا الرئيس المكسيكي إنريكه بينيا نييتو في كلمة بثها التلفزيون، سكان المناطق المتضررة إلى التحلي بالهدوء، قائلا إن الأولية في هذه المرحلة تتركز في العثور على ناجين تحت الأنقاض.

وأشار بينيا نييتو إلى أن نحو 40 في المئة من العاصمة ميكسيكو ستي أصبحت من دون كهرباء، بينما بلغت النسبة 60 في المئة في ولاية موريلوس المجاورة، وعلق مطار نيومكسيكو أعماله وجرى إخلاء مبان في مناطق مختلفة من المدينة.

وأدى الزلزال إلى انقطاع الكهرباء وخطوط الاتصال عن مليوني شخص على الأقل، وحذرت السلطات المواطنين من التدخين الذي قد يؤدي إلى اشتعال حرائق بسبب أنابيب الغاز، وتفيد تقارير بأن بناية سكنية من 6 طوابق انهارت في الزلزال إضافة إلى مصنع وسوق تجاري.

من جانبه تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيكون « جاهزا » لمساعدة المكسيك بعد هذا الزلزال، وكتب ترامب على موقع تويتر « ليبارك الله سكان مكسيكو سيتي. نحن معكم وسنكون إلى جانبكم ».

وكان قد تعرّض ترامب لانتقادات شديدة بعد أن تأخر لأيام في تقديم تعازيه إثر زلزال السابق الذي ضرب المكسيك بداية هذا الشهر، أدى إلى مقتل 90 شخصا على الأقل.

وكان مركز الزلزال بالقرب من أتينثينغو في ولاية بويبلا، على بعد 120 كيلومترا من نيومكسيكو، بعمق 51 كيلومترا تحت سطح الأرض، كما قال المرصد الجيولوجي الأمريكي.