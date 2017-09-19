مهجة القدس: الاحتلال يحتجز الأسير « أبو لفح » في ظروف صعبة

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم؛ أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز الأسير المجاهد ياسين محمد فرج إسماعيل أبو لفح (28 عاماً) من مخيم عسكر بمدينة نابلس، فيما يسمى مركز تحقيق « بيتح تكفا » في ظروف معيشية صعبة جداً.

وأفاد الأسير ياسين أبو لفح في رسالة وصلت مؤسسة مهجة القدس نسخةً عنها، أن قوات الاحتلال اعتقلته يوم الثلاثاء الخامس من شهر سبتمبر الجاري، وفور اعتقاله نقلته إلى ما يسمى مركز تحقيق بيتح تكفا، مشيراً إلى أنه يقبع في قسم الزنازين منذ اعتقاله، حيث يعاني من ظروف معيشية ونفسية وصفها بالصعبة جداً، نتيجة المعاملة السيئة والزنازين التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة.

جدير بالذكر أن الأسير ياسين أبو لفح ولد بتاريخ 02/08/1989م؛ وهو خاطب، ويعمل مصمماً، وله تصاميم عديدة تعبر عن الثوابت الفلسطينية، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، كان آخرها بتاريخ 12/1/2015 وتحرر في 28/11/2016م، واعتقلته قوات الاحتلال بعد يوم واحد من الإفراج من سجون السلطة.