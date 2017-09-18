سفير فلسطين بالقاهرة:الحكومة ستتسلم إدارة القطاع فوراً

أكد سفير دولة فلسطين في القاهرة جمال الشوبكي، أن حكومة الوفاق الوطني، ستتسلم دورها في قطاع غزة بعد 24 ساعة.

وأضاف الشوبكى في تصريحات صحفية، الإثنين، أنه وفق ما جاء فى بيان حركة حماس فإنها قالت: « إن الحكومة ستتسلم إدارة القطاع فوراً »، لذلك يجب أن يسمح لها أن تجتمع فى غزة، وبشكل عاجل، والمفترض أن كل وزير فى حكومة الوفاق الوطنى، يتسلم وزارته، ويشرع فى أعماله الحكومية.

وكشف السفير الفلسطيني، عن أن مصر ستدعو حركتي فتح وحماس إلى اجتماع مشترك قريباً، وستكون هى ضامنة وحاضرة في هذا الاجتماع، ثم بعد ذلك ستدعو كل الفصائل الفلسطينية، لتنفيذ اتفاق القاهرة الموقع فى العام 2011.

وأوضح الشوبكي، أنه بعد أخذ الحكومة لصلاحياتها، ستقوم بدورها الكامل لحل الأزمات سواء ملفات المعابر أو الكهرباء أو الضرائب أو الموظفين، فكل هذه الأمور ستلتزم بها الحكومة لأنها من اختصاصاتها وليست من اختصاص حركة حماس.

وأشار إلى أن ملف المصالحة متابع من قبل الجهات المصرية العليا، وفي مقدمتها الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى؛ لافتاً إلى أن مصر هي الوسيط والضامن لمشروع المصالحة، وستستمر فى مسيرة إنهاء الانقسام على الأرض حتى تتأكد بالفعل أن الانقسام قد انتهى.