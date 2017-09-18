شركة كــهرباء غزة توضح الجدول المعمول به والبت في قرار الكهرباء الاسرائيلية غداً

من المقرر ان تصدر محكمة الإحتلال قراراها غداً الثلاثاء، بشأن الالتماس المقدم ضد تقليص كمية الكهرباء والذي بلغ اكثر من 60 ميجا وات من اصل 120 ميجا وات منذ اكثر من شهرين ..

أوضحت شركة توزيع الكهرباء بمحافظات قطاع غزة أن تحسن ساعات وصل الكهرباء بعد عودة الخطوط المصرية للعمل.

وقالت الشركة، إن جدول الكهرباء المعمول به اليوم الاثنين هو 6 ساعات وصل مقابل 12 قطع منذ أمس بعد عودة الخطوط المصرية للعمل.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في الشركة محمد ثابت في بيان له اليوم الاثنين، أن الخطوط المصرية تعمل بقدرة 13 ميجا وات بسبب تعطل خط غزة 1 صباح اليوم، فيما تعمل الخطوط الإسرائيلية بقدرة 70 ميجا وات، ومحطة التوليد بـ 67 ميجا وات تقريبًا.

وذكر أن الطاقة المتوفرة اليوم هي 150 ميجا وات، فيما احتياج القطاع 600 ميجا.