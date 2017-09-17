مهجة القدس: قوات الاحتلال تعيد اعتقال الشبل خطاب أبو مارية

أكدت مؤسسة مهجة القدس الشهداء والأسرى أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت فجر اليوم الأحد، الشبل خطاب وحيد حمدي أبو مارية (14 عاماً ونصف) من بلدة بيت أمر قضاء مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة، وذلك بعد أن اقتحمت منزله.

وأفادت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اقتحمت منزل عائلة الشبل خطاب أبو مارية الساعة الثانية فجراً حيث فتشت المنزل ومن ثم قيدته واعتقلته وانسحبت من المكان.

جدير بالذكر أن الأسير الشبل خطاب أبو مارية من مواليد 26/02/2003م، واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني في شهر فبراير من العام الحالي وأفرج عنه بكفالة، وهو نجل الأسير المحرر وحيد حمدي زامل أبو مارية أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في مدينة الخليل.