القاهرة تنفي تدريس « القدس عاصمة إسرائيل » بأي منهج

نفت وزارة التعليم المصرية صحة الأنباء التي تتردد عن تدريس أن « القدس عاصمة لإسرائيل » في منهج مدرسي بالبلاد.

وقالت الوزارة، في بيان لها إنه « غير صحيح ما تم تداوله بشأن ما أثير على بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي حول ورود عبارة القدس عاصمة إسرائيل، بكتاب التربية الوطنية المصري بالصف الثالث الإعدادي ».

وأضاف البيان المصري أنه « لا يوجد كتاب منفصل للتربية الوطنية في هذا الصف ».

وكانت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية استنكرت يوم 7 أيلول الجاري، ما أوردته الكتب المدرسية الإسرائيلية، حول توصيف القدس كعاصمة لها وشطب الهوية الوطنية العربية.

وقالت إن « إسرائيل تحاول إصدار كتب مشابهة لشكل الكتاب المدرسي الفلسطيني، لأغراض التضليل والتشويه »، موضحة أن « هناك من يروج أن كتاب التربية الوطنية الخاص ببلدية الاحتلال في القدس ويتحدث عن أن القدس عاصمة »إسرائيل« هو كتاب فلسطيني، وهذا الكلام عار عن الصحة ولا علاقة للوزارة به ».

يشار إلى أنه في قضية مشابهة، نفى مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء المصري ما تم تداوله من أخبار عن وضع علم « إسرائيل » على الغلاف الداخلي لأحد الكتب الخارجية لمادة ‏الدراسات الاجتماعية لطلاب الصف الثانى الإعدادي.

وتنطلق الدراسة في مصر يوم 23 أيلول الجاري.