« سياسة » المركزي الأوروبي تهبط بالذهب

سجل سعر الذهب انخفاضا، الجمعة، بعدما دعا مسؤول في البنك المركزي الأوروبي إلى تقليص برنامج التحفيز، وإن كانت الشكوك بشأن المزيد من الزيادة في أسعار الفائدة الأميركية قلصت الخسائر بعد بيانات اقتصادية أضعف من التوقعات في الولايات المتحدة.

وأصدرت سابين لوتنشليغر، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الدعوة الأكثر وضوحا من أحد صناع سياسات البنك إلى الآن، لتقليص برنامج طباعة النقد البالغة قيمته 2.3 تريليون يورو.

وعززت بيانات تظهر أن الأجور في منطقة اليورو نمت بأسرع وتيرة في عامين، في الربع الثاني مبررات تقليص برنامج البنك المركزي الأوروبي التحفيزي.

وبحلول الساعة 13:50 بتوقيت غرينش نزل الذهب في السوق الفورية 0.4 بالمائة إلى 1324.58 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفض المعدن 1.5 بالمائة منذ بداية الأسبوع، متجها لتكبد أول خسارة أسبوعية في أربعة أسابيع.

ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر 0.1 بالمائة إلى 1328.30 دولار للأوقية.

وقلص المعدن الأصفر خسائره بعد بيانات الجمعة، أظهرت هبوط مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة على غير المتوقع في أغسطس وتراجع الإنتاج الصناعي للمرة الأولى منذ يناير بسبب تداعيات الإعصار هارفي.