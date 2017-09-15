أمير قطر: نريد حلا لأزمتنا مع « دول الحصار »

جدد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني؛ استعداد بلاده للجلوس على طاولة الحوار لحل الأزمة الخليجية.

وأضاف الأمير القطري خلال مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عقب محادثات ثنائية في برلين؛ أنه ناقش معها « الأزمة الخليجية؛ واستعداد قطر للجلوس على طاولة الحوار لحلها؛ بعد مرور 100 يوم ».

وأكد أمير قطر على دعم المبادرة والوساطة الكويتية لحل الأزمة؛ وأنها ستظل تدعمها حتى التوصل لحل يرضي جميع الأطراف« .

وحول مكافحة الإرهاب قال آل ثاني »كلنا نكافح الارهاب من نواحي أمنية يجب أن نركز على جذور الارهاب واسبابه« ، مضيفاً »ربما نختلف مع بعض الدول العربية في تشخيص جذور الارهاب لكن كلنا متفقون على مكافحته« .

فيما قالت ميركل: هناك جهودا ومساعٍ لحل الأزمة الخليجية، إلا أنه لا يجب أن تسرب كل المعلومات للصحف في اليوم التالي، فيما يخص الأزمة الخليجية »، وأشادت بالعلاقات الثنائية مع قطر.

وأضافت « العلاقات الثنائية قوية جدا، ويجب علينا التركيز على تعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين ».

ويزور أمير قطر العاصمة الألمانية برلين؛ ضمن جولة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الأزمة الخليجية، وتشمل تركيا وفرنسا.

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي؛ إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة، بدعوى « دعمها للإرهاب »، وهو ما تنفيه قطر بشدة، وسط دعوات إقليمية ودولية لإنهاء الأزمة وإجراء حوار مباشر بين أطرافها.