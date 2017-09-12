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الوطنية تنفي إزالة جدارية فنية لوضع اعلان تجاري لها بغزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:28 - 12 سبتمبر 2017
جدارية فنية برج الظافر بمدينة غزة جدارية فنية برج الظافر بمدينة غزة
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نفى مدير عام شركة الوطنية موبايل في غزة هيثم أبو شعبان إزالة الجدارية الفنية الموجودة على برج الظافر 9 بمدينة غزة، لغرض وضع اعلان دعائي للشركة مكانه.

وأوضح أبو شعبان في تصريح نشره على صفحته في « فيسبوك » : « أن الخبر الذي نشر بخصوص إزالة الجدارية الفنية الرائعة التي أبدعها ابن غزة الفنان الموهوب بلال خالد على أحد جداريات برج الظافر 9 في مدينة غزة هو خبر غير صحيح ».

وأكد أنه ليس للوطنية موبايل نية أن يكون لها إعلان تجاري في مكان هذه اللوحة، وتابع « على العكس، نحن مع أي عمل يعكس ثقافتنا الفلسطينية وفننا المتميز ».

وانتشر هاشتاق على مواقع التواصل الاجتماعي #سيبوا_اللوحة متهمين شركة الوطنية موبايل بإزالة اللوحة من أجل نشر إعلان دعائي لها مكانها، خاصة أن مقر الشركة الرئيس يتواجد في نفس البرج المذكور.

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