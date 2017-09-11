شركات تطور تقنية لمعرفة المالك الأصلي للهاتف

كشف تقرير جديد أن شركات الاتصالات الأميركية الرئيسية الأربعة تتعاون معاً لتشكيل ما يعرف بـMobile Authentication Task Force، وذلك بهدف منع سرقة هوية المستخدمين خلال إجراء المعاملات المالية أو عمليات الشراء عبر الإنترنت، من خلال عمل مسح للبيانات الخاصة بهم أو تحليل لأنماط أقفال الهواتف الذكية.

ووفقاً لما نشره موقع phonearena الهندى، فإن الشركات تسعى للقيام بهذا الأمر للتأكد من أن هويات المشتركين لا تتم سرقتها من قبل آخرين يخططون لاستخدامها في الأنشطة غير المشروعة، حيث تخطط شبكات الاتصالات الأربعة لاستخدام ميزة التعرف على بطاقة SIM، إضافة إلى شبكة مستندة إلى مصادقة الجهاز والموقع الجغرافي، على أن تدخل هذه الخطة حيز التنفيذ خلال العام المقبل لحماية المستهلكين والشركات على السواء.

ولعل خطوة تعاون شركات الاتصالات الأربعة، جاءت من أجل التغيير الأمر الذي سيجعل من الصعب على القراصنة أن يكونوا قادرين على معرفة كلمات مرور المستخدمين، أو ارتكاب الاحتيالات المصرفية، أو سرقة البيانات وغيرها.

ومن المنتظر أن تعمل الشركات الأربعة مع مطوري التطبيقات وشركات الطرف الثالث في محاولة للقضاء على هذه المشكلة، خاصة أن منظمة GSMA تشارك في هذا الأمر، وهي تعد المجموعة التجارية التي تمثل شركات الاتصالات المتنقلة في جميع أنحاء العالم.