المجدلاوي: لن نسمح بتحويل التهدئة لعنوان للتناقض الداخلي

فلسطين اليوم - غزة

أكد جميل المجدلاوي، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الثلاثاء، أن الأشهر الستة الماضية أثبتت أن العدو الإسرائيلي لم يلتزم في التهدئة حيث تواصلت سياسته العدوانية على أبناء شعبنا بكافة أشكاله.

وقال المجدلاوي في تصريحات خاصة رداً على اغتيال القيادي في سرايا القدس بجنين جهاد نواهضة ، :"إن إسرائيل لم توفي بالاستحقاقات التي نقلت لها كما نقلت لنا عبر حركة حماس حيث مازالت تواصل عدوانها على أبناء شعبنا بكافة أشكاله فلم يرفع حاجزاً واحداً بالعكس زادت لتصبح أكثر من 700 حاجزاً فيما لازالت المعابر مغلقة فضلاً عن اشتداد الحصار المفروض على قطاع غزة، كما لم تتوقف الاغتيالات والاجتياحات".

وشدد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، أن الجبهة الشعبية لا تقبل التهدئة ولكنها في نفس الوقت لن تحولها لعنوان للتناقض الداخلي، واعتبرتها خدمة للقضايا الوطنية الفلسطينية، مؤكداً أن تجديد واستمرار التهدئة أصبحت أمر غير مبرر.

وطالب المجدلاوي بضرورة تشكيل جبهة المقاومة المسلحة لتكون الوحيدة التي تقرر أدوات وأماكن وأوقات المقاومة وكيفية تنفيذها، داعياً إلى ضرورة التوحد واعتبار أن الاحتلال الإسرائيلي هو جوهر المشكلة بالنسبة لشعبنا وليست الخلافات الداخلية.