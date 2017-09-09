الآلاف يتظاهرون في لندن ضد الخروج من الاتحاد الأوروبي

تظاهر الآلاف من معارضي انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي « Brexit »، في العاصمة البريطانية لندن اليوم السبت.

وسار المشاركون في المظاهرة، التي سماها منظموها بـ« مسيرة الشعب من أجل أوروبا »، على طول ميدان ترافلغار، وتجمعوا بالقرب من مقر رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في داوننغ ستريت للتعبير عن عدم رضاهم عن الانسحاب من الاتحاد.

وأشارت وكالة « أسوشيتد برس »، إلى أن المشاركين في الاحتجاجات ينوون التجمع في ساحة البرلمان.

وحمل المتظاهرون لافتات تحمل عبارات مناهضة لـ« Brexit » بالإضافة إلى أعلام الاتحاد الأوروبي.

وتأتى هذه المظاهرة قبيل تصويت مزمع عقده الاثنين القادم في مجلس العموم البريطاني، يتعلق بمشروع قانون يلغي تشريعات الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة.