35 طالباً في الثانوية يبحثون عن مقعد للدراسة منذ بداية العام

منذ بدء العام الدراسي الجديد 2017-2018 في 23 أغسطس الماضي، لم يتمكن نحو 35 طالباً من معرفة مصيرهم حتى الآن في أي مدرسة سيستقرون، بعد أن تنقلوا في أكثر من مدرسة على مدار الفترة الماضية، وهم طلبة ثانوية عامة – الفرع الشرعي، الأمر الذي دفعهم للتوجه لنا لتوصيل صوتهم لوزارة التربية والتعليم لحل مشكلتهم، ويستقر بهم الحال في مدرسة قريبة من مكان سكناهم.

الطالب محمود صبوح، قال في حديث لمراسلنا، ان العام الماضي كنا ندرس في مدرسة « حسن الحرازين » في شارع السفارة بمدينة غزة، ومكانها قريب من أماكن سكنانا، ومع انتقالنا للثانوية العامة تفاجأنا نحن صف كامل (35 طالباً) بنقلنا لمدرسة الكرمل، وعند ذهابنا للمدرسة، أخبرنا مديرها أنهم محولين على مدرسة « سعاد » قرب دوار أبو مازن، الأمر الذي دفعنا للاحتجاج لدى الوزارة.

وأضاف، إن الوزارة بعد احتجاجنا لها، وأن المدرسة المختارة أصبحت بعيدة عن أماكن سكنهم، أعادوا نقلهم إلى مدرسة « سليمان سلطان » القريبة من مدرستهم الأساسية (حسن الحرازين) في شارع الحرازين، إلا أنهم لم يجدوا فصلاً دراسياً لهم يجلسون على مقاعده، وحالهم حتى الآن في ساحة المدرسة.

وأوضح، أن مدير مدرسة (سليمان سلطان) أعطى جميع الطلبة ألـ 35 ملفاتهم يوم الخميس الماضي، على أن يأتوا اليوم السبت (9/9) لكي يعرفوا فصلهم، ولكن المدير أجلهم لليوم التالي. بحسب الطالب صبوح.

وأعرب الطالب صبوح وزملاؤه عن قلقهم من عدم حسم أمرهم وقد مر على العام الدراسي قرابة العشرين يوماً، مطالباً وزارة التربية والتعليم في غزة بتحديد مدرستهم ليبدأوا بالدراسة خاصة وأنهم طلبة ثانوية عامة.

وأشار إلى أن الطلبة حتى الآن لم يتلقوا درساً واحداً في أي من المواد، ويقضون أوقاتهم في الشوارع والساحات على أمل أن يتم حل مشكلتهم.