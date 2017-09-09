تفاصيل: هنية والسنوار يغادران قطاع غزة إلى مصر ضمن جولة خارجية

كشفت مصادر خاصة لـ« فلسطين اليوم » أن وفداً رفيع المستوى من حركة (حماس) يرأسه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية غادر قطاع غزة باتجاه القاهرة في جولةٍ خارجية.

وأوضحت المصادر الخاصة أن هنية والوفد المرافق سيزور دول عدة خلال جولته الخارجية بينها زيارة رسمية إلى العاصمة المصرية (القاهرة).

وذكر المصدر أن الوفد الذي غادر عبر معبر رفح، يضم إلى جانب هنية، يحيى السنوار، رئيس الحركة بغزة، ونائبه خليل الحية، وروحي مشتهى (عضو المكتب السياسي).

وأشارت المصادر أن الزيارة ستناقش ملفات عدة بينها، المصالحة الفلسطينية، والمشروع الوطني، وتمتين علاقات الحركة مع بعض الدول في المنطقة والإقليم.

وبحسب المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، فإن الوفد سيجري محادثات مع المسؤولين المصريين، بحضور قادة من الحركة في الخارج سيصلون القاهرة لهذا الغرض، ومنهم موسى أبو مرزوق، وصالح العاروي.

وقد يغادر الوفد-بحسب المصدر- مصر في جولة خارجية تشمل دولا عربيا وإسلامية.

ولم تحدد المصادر، مدة الجولة الخارجية، والدول التي ستزورها قيادة الحركة إضافة لمصر.

حماس: هنية سيبحث العديد من القضايا المهمة مع مصر من بينها تعزيز التفاهمات مع القاهرة التي تمت خلال زيارة وفود الحركة السابقة

وقالت حركة حماس لاحقاً « غادر رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية غزة صباح اليوم في زيارة تستهدف القاهرة ولقاء المسؤولين المصريين وذلك على رأس وفد رفيع المستوى من قيادة الحركة في الداخل والخارج ».

وذكرت الحركة في بيان صحفي وصل « فلسطين اليوم » نسخة عنه إن هنية سيبحث العديد من القضايا المهمة وخاصة العلاقات الثنائية مع مصر الشقيقة وسبل تطويرها وتعزيز التفاهمات مع القاهرة التي تمت خلال زيارة وفود الحركة السابقة وآليات تخفيف الحصار عن غزة وغيرها من الموضوعات التي تهم الطرفين".

كما سيبحث الوفد مستجدات القضية الوطنية وسبل استعادة وحدة الشعب الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية.

وتعتبر هذه هي الزيارة الأولى لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية منذ توليه المنصب خلفاً لخالد مشعل.

واختار مجلس الشورى العام الجديد لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا لخالد مشعل، وذلك في الانتخابات التي جرت في السابع من مايو الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة وغزة تزامنا، بواسطة نظام الربط التلفزيوني (الفيديو كونفرنس).

وتأتي الزيارة بعد اصدار حماس وثيقة سياسية جديدة، تضمنت 11 فصلاً و41 بنداً تفصيلياً، عرضت فيها المبادئ والمنطلقات التي تستند إليها الحركة في تكوين رؤيتها، وبناء خطابها، وتحديد سلوكها وأدائها السياسي، وينظر العديد من المراقبين إلى الوثيقة بأنها تطور في فكر حماس، وسيفتح لها آفاق جديدة في عددٍ من دول العالم.