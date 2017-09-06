الصين تجري تدريبات لصد أي هجوم مفاجئ

أفادت وسائل الإعلام الصينية الرسمية، الأربعاء، بأن القوات الجوية الصينية أجرت تدريبات قرب شبه الجزيرة الكورية على صد « هجوم مفاجئ » عبر البحر.

وأورد موقع عسكري رسمي أن كتيبة دفاع مضاد للطائرات أجرت التدريبات في وقت مبكر الثلاثاء، على مقربة منبحر بوهاي وهو الخليج الداخلي من البحر الأصفر الذي يفصل الصين عن شبه الجزيرة الكورية.

وأشار الموقع إلى أن الجنود انتقلوا إلى موقع المناورات من وسط الصين قبل أن يبدأوا على الفور في صد « الهجوم المفاجئ » الذي يحاكي معركة حقيقية.

ونقلت رويترز عن الموقع: « تم اختبار قدرات الجنود على الرد السريع ومستوى القتال الحقيقي بفعالية ».

وأوضح الموقع أن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها أسلحة بعينها لقصف أهداف على ارتفاع منخفض قادمة من جهة البحر.

تأتي هذه التدريبات بعد أسابيع من إجراء كوريا الشمالية اختبارها النووي السادس والأكبر لقنبلة هيدروجينية متطورة، مما أثار قلقا دوليا متناميا حيال اعتزام بيونغ يانغ إجراء المزيد من اختبارات الأسلحة وربما تتضمن صواريخ طويلة المدى.