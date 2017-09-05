ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر

أسلحة أميركية « فائقة التطور » إلى كوريا الجنوبية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:57 - 05 سبتمبر 2017
ترامب أثناء لقائه بالرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن ترامب أثناء لقائه بالرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن
مشاركة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء في تغريدة على تويتر أنه يجيز لليابان وكوريا الجنوبية شراء أسلحة أميركية « فائقة التطور » وذلك في إطار التوتر المتزايد مع كوريا الشمالية التي أجرت سادس تجربة نووية الأحد.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت الأحد أنها قامت بتجارب على قنابل هيدروجينية مصغرة، بإمكانهم وضعها على صواريخ بالستية عابرة للقارات.

ووافق ترامب على رفع السقف المسموح للسفن الكورية الجنوبية لحمل الصواريخ على متنها، بعد اتصال هاتفي مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، الإثنين.

ولم يشر ترامب على الفور إلى أي نوع من الأسلحة « المتطورة » الذي سيتم منحها لسول وطوكيو.

متعلقات