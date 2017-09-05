أسلحة أميركية « فائقة التطور » إلى كوريا الجنوبية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء في تغريدة على تويتر أنه يجيز لليابان وكوريا الجنوبية شراء أسلحة أميركية « فائقة التطور » وذلك في إطار التوتر المتزايد مع كوريا الشمالية التي أجرت سادس تجربة نووية الأحد.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت الأحد أنها قامت بتجارب على قنابل هيدروجينية مصغرة، بإمكانهم وضعها على صواريخ بالستية عابرة للقارات.

ووافق ترامب على رفع السقف المسموح للسفن الكورية الجنوبية لحمل الصواريخ على متنها، بعد اتصال هاتفي مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، الإثنين.

ولم يشر ترامب على الفور إلى أي نوع من الأسلحة « المتطورة » الذي سيتم منحها لسول وطوكيو.