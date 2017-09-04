رئيس بعثة الصليب الاحمر سيلتقي « السنوار » غداً في غزة

من المقرر أن يزور رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف « بيتر ماورير »، قطاع غزة في مستهل زيارته للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعلم مراسلنا أن « بيتر ماورير » لن يتحدث للصحفيين في غزة وإنما سيعقد مؤتمرا صحفيا شرقي مدينة القدس المحتلة في ختام زيارته التي سيلتقي خلالها مسؤولين فلسطينيين و« إسرائيليين » من بينهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار.

وأكد مراسلنا أن زيارة « بيتر ماورير » إلى غزة ستبدأ بلقاء بعض العائلات التي تضررت جراء الحرب الأخيرة في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة ومن ثم سيجتمع برئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار وبعد ذلك سيلتقي بشرائح عدة ممن يقدم لهم الصليب الأحمر مساعدات انسانية من المزارعين والخياطين والاطباء وفي ختام زيارته لقطاع غزة سيلتقي بمقر الصليب الأحمر بعدد من أهالي الأسرى الفلسطينيين.

من جهتها قالت المنظمة في بيان لها :« ان زيارة السيد »بيتر ماورير« ستسمر ثلاثة أيام وسلتقي خلالها مسؤولين على أعلى مستوى من السلطات على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في كل من القدس، ورام الله، وغزة، وتل أبيب لمناقشة عدة مواضيع تثير شواغل اللجنة الدولية. وسيُجري السيد »ماورير« أيضًا عددًا من الزيارات الميدانية لمعاينة الوضع في غزة والضفة الغربية ».

ومن المقرر أن يستعرض السيد « ماورير » ملاحظاته من زيارته ومن مناقشاته مع السلطات ومع ممثلي المجتمع المدني في مؤتمر صحفي سيعقد يوم 7 أيلول/ سبتمبر في تمام الساعة الخامسة مساءً في فندق الأمريكان كولوني بالقدس.

واضافت اللجنة انه ستُرفع مقاطع صوتية ومرئية من الزيارة وستكون متاحة بشكل منتظم على موقع أخبار اللجنة الدولية بالفيديو