هذا القرار سيخلع ترامب من منصبه إذا طبق!

صرح مؤسس موقع « ويكيليكس » جوليان أسانج، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمكن أن يزاح عن السلطة، ويخلع من منصب الرئاسة، إن هو أوقف التجارة مع الصين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس عقب إجراء كوريا الشمالية تفجيرها النووي السادس، أن واشنطن تدرس ردودا محتملة على خطوة بيونغ يانغ، من بينها وقف التجارة مع الدول التي لديها صلات تجارية مع هذا البلد.

وكتب ترامب على حسابه في موقع التواصل تويتر قائلا: « بالإضافة إلى خيارات أخرى، الولايات المتحدة تنظر في وقف التجارة مع الدول التي لها علاقات تجارية مع كوريا الشمالية ».

كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا استعداد واشنطن لاستخدام السلاح النووي ضد بيونغ يانغ عند الضرورة.

ورأى مؤسس موقع « ويكيليكس » جوليان أسانج، أن ترامب إذا اتخذ قرارا بوقف التجارة مع الصين، فسيؤدي ذلك إلى إزاحته عن منصب الرئاسة، نظرا لأهمية العلاقات التجارية والمالية بين واشنطن وبكين.

وعلق أسانج على حسابه في تويتر بالخصوص قائلا: « تسعون بالمئة من تجارة كوريا الشمالية تجري مع الصين. إذا أغلق ترامب تجارة الولايات المتحدة مع الصين بقيمة 650 مليار دولار، فسوف يُزاح على الفور ».

ترامب ومنذ مجيئه إلى السلطة كانت شعبيته منخفضة بشكل ملحوظ، حيث وصلت في يوليو/تموز الماضي إلى مستوى 36%، وهو رقم منخفض قياسي للزعماء الأمريكيين خلال الـ 70 عاما الأخيرة.

إلا أن معدل شعبية الرئيس الأمريكي دونلد ترامب، ارتفع في الأسابيع الأخيرة إلى 45%، نتيجة استحسان الأمريكيين سياسة البيت الأبيض في مجالي الاقتصاد ومحاربة الإرهاب، إلا أن الأمريكيين عبروا عن عدم رضاهم عن قرارات ترامب في مجالات البيئة والصحة والعلاقات العرقية والعلاقات مع روسيا الاتحادية.

وفي العموم، يعتقد المواطنون الأمريكيون، أن ترامب يعبر بصراحة عن آرائه الخاصة، لكنه في نفس الوقت لا يتصرف بما يفرضه عليه منصبه.