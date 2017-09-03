إيزنكوط يقدم إغراءات للجنود المقاتلين لكي يلتحقوا بالجيش

يسعى رئيس أركان جيش الاحتلال « الإسرائيلي »، غادي أيزنكوط، منذ نحو عام، إلى إعادة تعريف « الجندي »الإسرائيلي« المقاتل »، وفقًا لما ذكرته صحيفة « يديعوت أحرونوت » في عددها الصّادر اليوم، الأحد.

ووفقًا للصحيفة، فإن التعريف الجديد للجندي المقاتل سيتحدد وفق الخطر على حياته الشخصيّة لا وفق المعدّات التي يقاتل بها، ما يعني أن جنود سلاح الجو الإسرائيلي سيكونون خارج التعريف الجديد للجنود المقاتلين.

وتهدف إعادة التعريف إلى تفضيل « مقاتلي رأس الحربة » سواءً لناحية التعريف أو لناحية المكافآت التي يبادر أيزنكوط إلى رفعها للجندي المقاتل إلى 2000 شاقل شهريا.

وتأتي هذه الخطوات في محاولة « لمنع هروب الجنود من الجيش الإسرائيلي ولتحفيز الجنود على المشاركة في الخدمة الحربيّة » وفقًا للصحيفة، التي أضافت أن هناك انخفاضًا متواصلا منذ بداية العقد الجاري في تحفّز الجنود الإسرائيليين للمشاركة في الوحدات المقاتلة.

ووفقًا للصحيفة، فإن غالبيّة الجنود الإسرائيليين يفضّلون الخدمة في وحدات تكنولوجيّة، مثل الوحدة 8200، والوحدات السايبرانيّة في الجيش « الإسرائيلي ».