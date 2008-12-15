مصدر أمني إسرائيلي يزعم: أحمد جعبري هو من يمسك بالخيوط بشأن تمديد التهدئة

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

يجري جيش الاحتلال الإسرائيلي استعدادات واسعة تحسباً لاحتمالات تصعيد عسكري قريب على قطاع غزة.

ونقل عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن جيش الاحتلال يستعد لكافة الاحتمالات، وبحسب المصدر نفسه فإن من يمسك الخيوط بشأن تجديد التهدئة أم عدم تجديدها هو قائد الجناح العسكري لحركة حماس أحمد جعبري.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الطاقم السياسي الأمني في وزارة الحرب، عاموس غلعاد، قد عاد يوم أمس، الأحد، من مصر وهو يحمل صورة غير واضحة بشأن النوايا الفلسطينية تجاه التهدئة.

وبحسب المصدر الأمني نفسه فإن حماس تميل إلى تجديد التهدئة، إلا أن هناك تيارات داخل الحركة تطالب بإدخال شروط جديدة، خاصة في حال دخول جيش الاحتلال إلى قطاع غزة وخرق اتفاق التهدئة، مثلما حصل قبل شهر عندما دخلت قوات تابعة للمظليين بذريعة هدم نفق تم حفره.