ما هدف زيارة مبعوث ترامب غداً لمعبر بيت حانون وكرم أبو سالم ؟

ذكرت صحيفة معاريف العبرية، مساء اليوم، بأن المبعوث الأمريكي الخاص جيسون غرينبلات سيصل للمعابر الحدودية لقطاع غزة، مشيرة إلى أن هناك خطوات قريبة تخص قطاع غزة.

ووفق الصحيفة، فقد التقى المبعوث الأمريكي جيسون مع أمين عام الأمم المتحدة انطونيو، ولمح غرينبلاتد « بأن الأمريكيين معنيون لإيجاد مخطط سلمي جديد » على أساس الوضع الاقتصادي، ضمن خطة تشمل البنية التحتية والمياه والكهرباء.

وأضافت أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي جيسون غرينبلات، سيقوم غداً الأربعاء بزيارة المعابر الحدودية بين الأراضي المحتلة وقطاع غزة، ليقف عن قرب على نشاطات تلك المعابر، كما سيقوم بجولة برفقة منسق شؤون المناطق في الجيش الإسرائيلي العميد يؤاف بولي موردخاي، وسيقوم أيضا بزيارة معبر الجلمة قرب جنين.

وفي السياق، قال مسؤول أمريكي، إن جيسون يريد أن يفحص الوضع والمعابر الحدودية لقطاع غزة، لذلك هو سيزور تلك المعابر ليرى ما يحدث فيها.

وأوضح المسؤول أن جيسون يريد أن يرى تغيراً واسعاً في البنية التحتية والمياه والكهرباء، كما سيطالب بالعودة فورا للعملية السياسية بين « إسرائيل » والفلسطينيين .

وأبلغ المبعوث غرينبلات أمين عام الأمم المتحدة انطونيو، بأنه يُعدّ خطة تخص بتحسين الوضع على الأرض لصالح الفلسطينيين، من أجل خلق جو ملائم للمفاوضات، وتحسين الاقتصاد في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وحسب معاريف، فإسرائيل تخشى أن تؤدي المشاريع في قطاع غزة بتقوية حكم حماس للقطاع، أما في الضفة فالوضع أصعب، لأن المستوطنين لا يرغبون بتحسين الوضع في الضفة المحتلة.