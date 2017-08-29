مهجة القدس: الاحتلال يفرج عن أسيرين من الجهاد بعد انتهاء محكوميتهم

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم؛ أن سلطات الاحتلال الصهيوني أفرجت عن الأسيرين المجاهدين عدنان فتحي محمود داود (39 عاماً) من مدينة قلقيلية وفادي محمد داود سرور (33 عاماً) من مدينة الخليل وذلك بعد انتهاء مدة محكوميتهم.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت الأسير عدنان داود بتاريخ 31/01/2017م، وأصدرت محكمة سالم الصهيونية حكماً بحقه بالسجن لمدة سبعة أشهر، وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي، واعتقل سابقاً مرتين في سجون الاحتلال على خلفية انتمائه للحركة.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر عدنان داود ولد بتاريخ 03/03/1978م، وهو متزوج، ولديه من الأبناء خمسة، وأمضى مدة اعتقاله كاملةً، وأفرج عنه من سجن مجدو.

أوضحت المؤسسة أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت الأسير فادي سرور بتاريخ 22/10/2015م، وحولته سلطات الاحتلال الصهيوني إلى الاعتقال الإداري التعسفي بدون أن توجه له لائحة اتهام. وأمضى في اعتقاله هذا عشرون شهراً، وأضافت أنه اعتقل سابقاً ثلاث مرات على خلفية انتمائه لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر فادي سرور ولد بتاريخ 31/10/1984م، وهو أعزب، وأمضى مدة اعتقاله كاملةً، وأفرج عنه من سجن النقب.

من جهتها تتقدم مؤسسة مهجة القدس بالتهنئة القلبية الحارة من الأسيرين المحررين عدنان داود وفادي سرور وعائلاتهم؛ بمناسبة تحررهما من سجون الاحتلال الصهيوني؛ متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأسيراتنا من سجون الاحتلال.