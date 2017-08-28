التربية تؤكد ضرورة التزام المدارس الخاصة ورياض الأطفال بالشروط

أكد مدير عام التعليم العام في وزارة التربية والتعليم العالي أيوب عليان، اليوم الاثنين، ضرورة التزام المدارس الخاصة ورياض الأطفال بالشروط التي على أساسها منحت التراخيص اللازمة لعملها.

وأشار عليان إلى أن هذه الشروط تشمل أمن وأمان الطلبة، وذلك بتوفير وسائل الحماية والأمن كافة داخل أسوار تلك المؤسسات، وتوفير البيئة الصحية والالتزام بما يصدر عن الإدارة العامة للصحة المدرسية من تعليمات تخص المقاصف المدرسية.

وشدد عليان على أن ضرورة تأمين وصول الطلبة إلى مدارسهم ورياضهم عبر حافلات مرخصة ومؤمنة، ومرافقة تلك الحافلات من قبل مشرفين يقومون باستلام الطلبة في بداية الدوام وإيصالهم إلى بيوتهم في نهاية الدوام.

وأكد ضرورة تطبيق المناهج الفلسطينية بشكل كامل في المدارس الوطنية الخاصة وضرورة بيع كتب هذه المناهج للطلبة بالأسعار المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي.

ونوه إلى على ضرورة التزام المدارس بتدريس المباحث الآتية: اللغة العربية، والتربية الدينية والاجتماعيات حسب المنهاج الفلسطيني وخطته، والالتزام ببيع الكتب حسب الأسعار المحددة من وزارة التربية.

وحول الكتب المعتمدة للمنهاج الأجنبي، أكد مدير عام التعليم على ضرورة العمل على توفيرها للطلبة بصورة تضمن عدم الاستغلال في الأسعار، ولفت إلى أنه في حال شعور أي من المواطنين بالاستغلال فإن بإمكانه التوجه للوزارة وتقديم شكوى، بشرط إثبات الحالة.

وفيما يتعلق بالأقساط المدرسية، لفت عليان إلى ما جاء في التعليمات السابقة بأن لا تتجاوز نسبة رفع الأقساط نسبة تزيد على نسبة غلاء المعيشة للعام الدراسي.