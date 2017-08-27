الاحتلال يشتري 17 طائرة جديدة من طراز « F35 » الأميركية

وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على صفقة جديدة لشراء 17 طائرة أميركية من طراز F35 الجديدة المسماة « الشبح » لتنضم إلى سرب كامل من ذات النوع سيكون قريبا في صفوف سلاح الجو.

وبحسب صحيفة « معاريف »، فإن كل طائرة يبلغ سعرها 100 مليون دولار وهي من الجيل الخامس الأحدث في العالم، مشيرةً إلى أنه سيتم إكمال شراء سربين من هذا النوع من الطائرات ليصبح عددها 50 بحلول عام 2012.

وأشارت إلى أن السعر مخصص لإسرائيل، إذ تنوي أميركا بيعها بسعر مختلف لبعض الدول في المستقبل.

وتمتلك إسرائيل الآن منها خمسة طائرات، حسب الصحيفة.

وقال أفغيدور ليبرمان وزير الجيش الإسرائيلي معقبا على الصفقة « هذه الطائرات إضافة نوعية ومهمة لمواجهة التحديات والمخاطر .. إنها أكثر الطائرات تطورا في العالم التي يملكها الجيش الإسرائيلي وحده إلى جانب الجيش الأميركي.. ستكون عنصرا هاما في حماية أمن إسرائيل داخل وخارج الحدود وبإمكانها ضرب أهداف بعيدة جدا .. هذا دليل آخر على عمق العلاقات الأمنية الإسرائيلية الأميركية .. الولايات المتحدة صديقتنا العظيمة ».