« مصادر خاصة » تكشف مصير رواتب الموظفين المحالين للتقاعد بعد تجميد القرار

أكدت مصادر مطلعة أن رواتب الموظفين الذين تم إحالتهم للتقاعد في قطاعي الصحة والتعليم في قطاع غزة، سيتلقون رواتبهم كما هي كراتب تقاعد مؤقت، وفي حال استجابت حركة حماس لمبادرة الرئيس محمود عباس بحل اللجنة الإدارية في غزة سيتم عودة الرواتب كاملة.

وأوضحت المصادر ذاتها لـ « فلسطين اليوم »، أن قرار إعادة موظفي الصحة والتعليم للعمل جاء من منطلق إنساني بعد شعور الحكومة بإمكانية حدوث فراغ كامل في القطاعين بعد تقاعد الموظفين ذوي الخبرة.

وأشارت تلك المصادر أن الحكومة نفذت توجيهات الرئيس محمود عباس بتجميد قرار منع الموظف المتقاعد من العمل بعد إحالته للتقاعد حتى لا ينهار القطاعين في قطاع غزة.

وعن استمرار عملية التقاعد أكدت المصادر الفلسطينية أنها تهدف إلى الضغط على حركة حماس مالياً لكي تستجيب لمبادرة الرئيس عباس التي تنص على حل اللجنة الادارية وتمكين الحكومة من العمل بحرية في القطاع للذهاب لانتخابات تشريعية ورئاسية.

وأكدت المصادر أن استشعار الرئاسة والحكومة بخطر إحداث فراغ صحي وتعليمي في القطاع هو المحرك الأساسي لتجميد منع الموظف المتقاعدين من العمل بعد إحالته للتقاعد، وأن الرئاسة والحكومة جمدّت العديد من القرارات التي لو تم تنفيذها ستنهار قطاعات متعددة في قطاع غزة لكنها جمدتها لأسباب انسانية حتى لا يتضرر المواطن في القطاع.

ورفعت الرئاسة والحكومة شعار التأثير ماليًا على حركة حماس بما لا يمس المواطن الفلسطيني في قطاع غزة.