لبنان.. قصف مدفعي متقطع على مواقع داعش

قصف الجيش اللبناني بشكل متقطع مواقع لتنظيم داعش شمال شرقي البلاد، على الحدود المتاخمة مع سوريا، وفق ما أفاد مراسل « سكاي نيوز عربية »، الجمعة.

وخفت حدة الهجمات المدفعية للجيش اللبناني على معاقل التنظيم في جرود رأس بعلبك، لا سيما مع فتح قنوات تفاوض بين الحكومة السورية وميليشيات حزب الله مع التنظيم.

إلا أن مصادر في الجيش اللبناني جددت رفضها التفاوض مع داعش، ونفت وقفها إطلاق النار، وأكد أنها تستعد للمرحلة الرابعة والأخيرة من المعركة ضد التنظيم شمال شرقي البلاد.

وقصف الجيش اللبناني بالمدفعية والطائرات عددا من تحصينات ومراكز داعش في جرود رأس بعلبك.

ويقول الجيش إنه مستمر في تنظيف وتمشيط المناطق التي استعادها من التنظيم، وإنه يتحضر لدحر التنظيم وطرده إلى الأراضي السورية.

وأكد الجيش أنه يواصل استهداف ما تبقى من مواقع داعش، واستمراره في إطباق الحصار على المسلحين في ظل فرار العشرات منهم إلى الداخل السوري.