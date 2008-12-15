كرزاي يزعم : أفغانستان وبريطانيا تواجهان التهديد ذاته

فلسطين اليوم-وكالات

زعم الرئيس الافغاني حميد كرزاي في مقال نشرته صحيفة " `ذي تايمز"اليوم الاثنين ان بلاده وبريطانيا تواجهان "المرض" ذاته وهو التطرف العنيف. وشكر الرئيس كرزاي البريطانيين على الدعم الذي يقدمونه لبلاده.

وفي المقال الذي ينشر بعد ثلاثة ايام على مقتل ثلاثة جنود بريطانيين في افغانستان اعرب كرازي عن "امتنانه العميق" لانتشار الجيش البريطاني في بلاده. وبعد الزيارة المفاجئة الاخيرة لرئيس الوزراء البريطاني غوردن براون لافغانستان، طلب حميد كرزاي من البريطانيين عدم معارضة ارسال مزيد من القوات الى افغانستان. وكتب يقول "اطلب منكم مواصلة دعمنا في وقت يكافح فيه بلدي مرضا لم يصب فقط الاراضي الافغانية بل( ...)جزءا كبيرا من المنطقة وهو العنف الذي يغذيه تطرف ديني متزمت". وتابع يقول "هذا تطرف يدنس الدين الذي يجمعني مع مليوني مسلم بريطاني".

واضاف: "يجب ان نتذكر دائما ان السبب الرئيسي الذي يدفع قواتكم الباسلة الى القتال الى جانبنا في افغانستان هو ان العنف يهددكم في الغرب". وتشارك بريطانيا بثاني اكبر كتيبة في افغاستان بعد الولايات المتحدة مع انتشار 8700 جندي بريطاني في هذا البلد. ولا تزال تنشر اكثر من اربعة الاف عسكري في العراق كذلك.