قنبلة إبرا.. السلطان يعود إلى « الشياطين الحُمر »

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي، الخميس، عودة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى صفوف الفريق الإنجليزي، بعقد يمتد لعام واحد، بعد انتهاء عقده مع النادي الذي كان ساريا خلال الموسم الماضي.

وقال النادي إن إبراهيموفيتش صاحب الـ 35 عاما، الذي لعب الموسم الماضي مع « الشياطين الحُمر » ثم تعرض في نهايته لإصابة قوية في الركبة، سيرتدي القميص رقم 10.

وخلال الموسم الماضي ظهر « إبرا » مع مانشستر يونايتد في 46 مباراة وسجل 28 هدفا، لكن الإصابة التي تعرض لها في مباراة أمام سلتا فيغو الإسباني في نصف نهائي الدوري الأوروبي أنهت مشواره.

ولم يحدد النادي موعدا لعودة « السلطان » إلى المباريات، لكن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق لمح إلى أن اللاعب الخبير سيكون جاهزا في النصف الثاني من الموسم.

وقال مورينيو: « نحن سعداء بتعافي زلاتان وسعداء بأن الفريق سيمتلك طموحه وخبرته مجددا ».

وقال إبراهيموفيتش الذي لعب سابقا لأكبر أندية أوروبا: « أنا عدت لأنهي ما بدأته. كانت نيتي دائما أن أبقى في النادي. لا أستطيع أن أنتظر العودة إلى ملعب أولد ترافورد، لكن علي أن آخذ وقتي لأتأكد من جاهزيتي ».