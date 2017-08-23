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إصابة أحد عناصر المقاومة برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:44 - 23 اغسطس 2017
قوات جبش الاحتلال على حدود غزة قوات جبش الاحتلال على حدود غزة
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أصيب أحد مقاتلي كتائب المقاومة الوطنية، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بجراح خطيرة، اليوم الأربعاء، بعد أن استهدفت أبراج الاحتلال الإسرائيلي بنيران رشاشاتها الثقيلة دورة تدريب عسكرية لمقاتلي كتائب المقاومة الوطنية في موقع التدريب التابع لها شمال قطاع غزة.

وأكدت الكتائب أن « هذه الجريمة النكراء لن تثنيها عن مواصلة النضال والمقاومة ». مشددة على مواصلة الإعداد والتجهيز والتدريب لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل خروقاته المتواصلة ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة والقدس.

ودعت الكتائب إلى عقد اجتماع عاجل للأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة لتدراس سبل الرد على الجرائم المتكررة التي ترتكب في قطاع غزة.

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