كيف تتخلص من صداع البحر؟

يعاني عدد كبير من الأشخاص من صداع البحر الذي يكون نتيجة دخول الماء للأذن أثناء السباحة. وعلى الرغم من أن السباحة من الأشياء الممتعة لكُثرٍ خصوصاً مع ارتفاع درجة الحرارة، إلا أنه يفقدهم المتعة التي تمنحها لهم السباحة.

ويقول اختصاصي الأنف والأذن حمدي الباشا إن السبب الأساسي وراء الصداع الذي يصاحب بعض الأشخاص في البحر يكون سدة الأذن التي تحدث بسبب الضغط الجوي المرتفع الناتج من مياه البحر المالحة، لهذا لا بد من التخلص من سدة الأذن قبل نزول الماء باتباع هاتين الخطوتين، ومن أهمها:

ـ أخذ نفس عميق وعدم إخراجه إلا بعد مرور 15 ثانية وتكرارها لمدة 3 مرات قبل النزول للماء وستتم ملاحظة الفرق فور النزول للبحر.

ـ ضبط ضغط الأذن الداخلية من الأمور المهمة التي يجب اتباعها قبل النزول للبحر، ويكون من خلال القيام بنفخ بالون حيث تساعد عملية النفخ في توازن ضغط الأذن الداخلية.