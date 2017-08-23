« قرار صعب » أنقذ حياة رجل استقر مسمار في قلبه

احتاج رجل يبلغ من العمر 52 عاما إلى الكثير من الحظ، لينجو بحياته من مسمار استقر في قلبه، بعد أن أطلقه دون قصد من آلة لتثبيت المسامير.

فبينما كان دوغ بيرغسون يثبت إطار مدفأة، أطلقت آلة تثبيت المسامير مسمارا طوله 9 سنتيمترات باتجاه صدره واستقر في قلبه، في حادث وقع بولاية وسكونسن الأميركية.

وقال بيرغسون إنه قرر عدم انتزاع المسمار بيده مفضلا الذهاب إلى المستشفى التي تبعد عن بيته نحو 10 دقائق، وأثبتت الأشعة أن المسمار يبتعد مليمترات عن شريان رئيسي.

وخضع الرجل لجراحة قلب مفتوح لاستخراج المسمار وإصلاح ما أتلفه الحادث.

واعتبر الطبيب ألكسندر رويتستين أن بيرغسون « محظوظ » لأنه نجا بحياته من الحادث، وأثنى على قراره بإبقاء المسمار في موضعه وعدم انتزاعه، مشيرا إلى أن هذا القرار ساعده على النجاة.