طائرة مصرية لنقل الحصة الإضافية من حجاج غزة

قال المدير الإقليمي للخطوط الجوية الفلسطينية المهندس حاتم أبو ريدة، إن وزير الطيران المدني المصري شريف فتحي، أصدر تعليماته بتوفير طائرة مصرية لنقل الحصة الإضافية لحجاج المحافظات الجنوبية فور الانتهاء من الإجراءات والحصول على التأشيرات.

وأضاف أبو ريدة في تصريح له اليوم الاثنين، أن الوزير فتحي استجاب فورا لمطلب وزير النقل والمواصلات سميح طبيلة بنقل حجاج من قطاع غزة والبالغ عددهم 240 حاجا وحاجة من مطار القاهرة إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة، وذلك لتأدية مناسك الحج لهذا العام.

جدير بالذكر أن السلطات السعودية قررت زيادة حصة حجاج فلسطين هذا العام بألف حاج إضافي، وقد قامت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بتوزيع نسبة الحجاج بين محافظات الوطن.