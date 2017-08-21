مصرع بطل العالم لرفع الأثقال بضربة « بوكس »

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مصرع بطل العالم في رفع الأثقال لوزن الـ120 كلغم الروسي أندريه دراتشيف، خلال مشاجرة في أحد شوارع روسيا.

وذكر شهود عيان لوسائل إعلام روسية، أن خلافا نشب في أحد المقاهي بين أندريه دراتشيف (32 عاما)، ولاعب الكيك بوكسنغ الأذربيجاني أنفار زيناروف (27 عاما)، فقررا الخروج إلى الشارع لتصفية حساباتهما.

ووثقت كاميرات المراقبة بالشارع، المعركة التي استغرقت 24 ثانية فقط، وانتهت بسقوط البطل الروسي أرضا، بركلة قوية من اللاعب الأذربيجاني الأقل منه في البنية الجسدية.

وفور سقوط دراتشيف على الأرض، سارع زيناروف بتوجيه عدة لكمات متتالية في وجهه وتركه يصارع الموت.

وقالت وسائل إعلام روسية إن دراتشيف لقي مصرعه في المستشفى، فيما لاذ المصارع الأذربيجاني بالفرار، وتقوم الشرطة.