صور | رياضة التفاح تنظيم ماراثون « يا أقصى إحنا معاك »

نظمت اللجنة الرياضية لحركة الجهاد الإسلامي في منطقة التفاح ملف التعبئة التابع لسرايا القدس ماراثون الرياضي يا أقصى احنا معاك، وذلك اليوم الجمعة 18 / 8 بعد صلاه العصر .

انطلق المارثون من أرض الشرفا مرورا بمشفى الدرة وانتهاء عند مفترق السنفور، وذلك بمشاركة عدد كبير من المتسابقين من مساجد المنطقة ( الجولاني ، الرحمن ، جعفر ، البشير ، أرض الرباط ) من فئات عمرية مختلفة .

وتم تكريم أصحاب المراكز السبعة الأولى

المركز الأول من نصيب المتسابق : حماده حسنة

و المركز الثاني من نصيب المتسابق : امير السيقلي

و المركز الثالث المتسابق : أحمد جحا

و المركز الرابع المتسابق : ياسر البهتيني

و المركز الخامس المتسابق : وسيم منصو

و المركز السادس المتسابق : معتصم السوسي

و المركز السابع المتسابق : عبد الله كريم





























































