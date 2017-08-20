صور | رياضة التفاح تنظيم ماراثون « يا أقصى إحنا معاك »

نظمت اللجنة الرياضية لحركة الجهاد الإسلامي في منطقة التفاح ملف التعبئة التابع لسرايا القدس ماراثون الرياضي يا أقصى احنا معاك، وذلك اليوم الجمعة 18 / 8 بعد صلاه العصر .
انطلق المارثون من أرض الشرفا مرورا بمشفى الدرة وانتهاء عند مفترق السنفور، وذلك بمشاركة عدد كبير من المتسابقين من مساجد المنطقة ( الجولاني ، الرحمن ، جعفر ، البشير ، أرض الرباط ) من فئات عمرية مختلفة .
وتم تكريم أصحاب المراكز السبعة الأولى
المركز الأول من نصيب المتسابق : حماده حسنة
و المركز الثاني من نصيب المتسابق : امير السيقلي
و المركز الثالث المتسابق : أحمد جحا
و المركز الرابع المتسابق : ياسر البهتيني
و المركز الخامس المتسابق : وسيم منصو
و المركز السادس المتسابق : معتصم السوسي
و المركز السابع المتسابق : عبد الله كريم