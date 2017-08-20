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صور | رياضة التفاح تنظيم ماراثون « يا أقصى إحنا معاك »

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:59 - 20 اغسطس 2017
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نظمت اللجنة الرياضية لحركة الجهاد الإسلامي في منطقة التفاح ملف التعبئة التابع لسرايا القدس ماراثون الرياضي يا أقصى احنا معاك، وذلك اليوم الجمعة 18 / 8 بعد صلاه العصر .

انطلق المارثون من أرض الشرفا مرورا بمشفى الدرة وانتهاء عند مفترق السنفور، وذلك بمشاركة عدد كبير من المتسابقين من مساجد المنطقة ( الجولاني ، الرحمن ، جعفر ، البشير ، أرض الرباط ) من فئات عمرية مختلفة .

وتم تكريم أصحاب المراكز السبعة الأولى 
المركز الأول من نصيب المتسابق : حماده حسنة
و المركز الثاني من نصيب المتسابق : امير السيقلي
و المركز الثالث المتسابق : أحمد جحا
و المركز الرابع المتسابق : ياسر البهتيني
و المركز الخامس المتسابق : وسيم منصو
و المركز السادس المتسابق : معتصم السوسي 
و المركز السابع المتسابق : عبد الله كريم


ماراثون يا أقصى احنا معاك
ماراثون يا أقصى احنا معاك
ماراثون يا أقصى احنا معاك
ماراثون يا أقصى احنا معاك
ماراثون يا أقصى احنا معاك
ماراثون يا أقصى احنا معاك
ماراثون يا أقصى احنا معاك
ماراثون يا أقصى احنا معاك
ماراثون يا أقصى احنا معاك
ماراثون يا أقصى احنا معاك
ماراثون يا أقصى احنا معاك
ماراثون يا أقصى احنا معاك
ماراثون يا أقصى احنا معاك
ماراثون يا أقصى احنا معاك
ماراثون يا أقصى احنا معاك
ماراثون يا أقصى احنا معاك
ماراثون يا أقصى احنا معاك
ماراثون يا أقصى احنا معاك
ماراثون يا أقصى احنا معاك
ماراثون يا أقصى احنا معاك
ماراثون يا أقصى احنا معاك
ماراثون يا أقصى احنا معاك
ماراثون يا أقصى احنا معاك
ماراثون يا أقصى احنا معاك
ماراثون يا أقصى احنا معاك
ماراثون يا أقصى احنا معاك
ماراثون يا أقصى احنا معاك
ماراثون يا أقصى احنا معاك
ماراثون يا أقصى احنا معاك
ماراثون يا أقصى احنا معاك

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