ترامب يؤكد التوصل إلى قرارات بشأن استراتيجية بلاده في أفغانستان

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر موقع (تويتر) اليوم السبت أنه تم التوصل إلى « العديد من القرارات » خلال اجتماع مع كبار مستشاريه العسكريين، بما في ذلك بشأن الحرب الدائرة منذ 16 عاما في افغانستان.

وكانت إدارة ترامب، الحذرة في مسألة التدخل العسكري دوليا والتي تسعى إلى تحقيق تقدم في الحرب الأفغانية المنهكة، تدرس عددا من الخيارات المطروحة بشأن استراتيجيتها هناك. وفي البداية، تعهدت بوضع خطة جديدة بحلول منتصف تموز (يوليو) الماضي، وهو ما لم يتحقق.

واليوم السبت، كتب ترامب عبر (تويتر) عن اجتماعه قبل يوم بكبار المسؤولين العسكريين الأميركيين، قائلا « قضيت يوما مهما في كامب ديفيد مع جنرالاتنا الموهوبين للغاية وقادتنا العسكريين. تم التوصل إلى العديد من القرارات، بما في ذلك بخصوص أفغانستان ».

ولم يتضح ما هو مدى نطاق هذه القرارات ومتى سيتم الإعلان عنها.

يُشار إلى أن ترامب غير راض عن الاقتراحات الأولية لإرسال عدة آلاف جنود إضافيين إلى الدولة التي تمزقها الحرب، فيما كان المستشارون يدرسون استراتيجية أوسع لمنطقة جنوب آسيا برمتها، بما في ذلك باكستان.

وحاليا هناك ما يقارب من 8400 جندي أميركي إضافة إلى 5000 تابعين لحلف شمال الأطلسي يساندون قوات الأمن الافغانية في حربها ضد حركة طالبان وغيرها ومن المجموعات المسلحة التي تنشط في افغانستان.

ولكن الوضع لا يزال دمويا للغاية، حيث قتل أكثر من 2500 شرطي وجندي افغاني بين الأول من كانون الثاني (يناير) والثامن من أيار (مايو) الماضي.

وأمضى ترامب نحو أربع ساعات عمل مع فريق يضم خصوصا نائب الرئيس مايك بنس ووزير الدفاع جيم ماتيس إلى جانب مستشار الأمن القومي هربرت ريموند ماكماستر.