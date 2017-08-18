الأخبار حسب « اهتمامات المستخدمين » في « فيسبوك »

أعلن موقع « فيسبوك »، عن إجرائه تعديلات على خدمة موجز أخبار المحتويات، وذلك من أجل توفير روابط للموضوعات والأخبار، حسب اهتمام المستخدمين.

ويختبر موقع « فيسبوك » حاليا خاصية توفر روابط للموضوعات والأخبار حسب اهتمام كل مستخدم في الوقت الذي تواصل فيه الشركة البحث عن طرق لزيادة الوقت الذي يقضيه المستخدمون على أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في العالم، الموقع الذي أسسه شاب طموح في الولايات المتحدة ليصبح أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي على مستوى العالم، بعد أن تعدى عدد الذين يستخدمونه بانتظام عتبة المليارين.

ويفوق عدد قاعدة مستخدمي الموقع، عدد سكان أي دولة منفردة ويتجاوز سكان ست من القارات السبع. ويمثل أكثر من ربع سكان العالم البالغ عددهم 7 مليارات ونصف نسمة.

ويختبر الموقع خاصية « الموضوع المميز » على خدمة موجز الأخبار، الخدمة الأساسية في « فيسبوك » الذي أكد أن الخاصية مصممة لمساعدة المستخدمين على اكتشاف المحتويات الداخلة في نطاق اهتماماتهم.

وتدخل الشركة التعديلات دائما على خدمة موجز الأخبار. وتخضع التعديلات المحتملة لفحص دقيق قبل أن تدخلها بصورة رسمية.

وتتضمن خدمة موجز الأخبار المحتويات التي ينشرها أصدقاء المستخدمين وتعرض بالترتيب وفقا لخوارزمية « حلول حسابية » خاصة بموقع فيسبوك وكذلك تعرض إعلانات ومنشورات من صفحات أبدى المستخدم إعجابه بها.

وانطوى تقديم محتوى إخباري على مصاعب بالنسبة لـ« فيسبوك ». فقبل الانتخابات الأمريكية تعرض مستخدمو الموقع لتقارير زائفة تقول إن البابا فرنسيس أيد المرشح الجمهوري آنذاك دونالد ترامب وأن السلطات عثرت على جثة عميل اتحادي يحقق في قضية متعلقة بالمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.