تعرف على أرباح موقع « علي بابا » خلال الربع الثاني من العام

قفزت أرباح شركة « علي بابا » الصينية، بنسبة 96 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، وفق أرقام رسمية.

وقالت الشركة في تقرير نتائج أعمالها، ونشر على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أن صافي أرباحها العائد على المساهمين، بلغ في الربع الثاني من العام الجاري، 14.4 مليار يوان (2.17 مليار دولار).

وأظهر التقرير، ارتفاع الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 56 بالمائة إلى 50.1 مليار يوان (7.51 مليار دولار) خلال الربع الثاني 2017، مقارنة بتوقعات المحللين المقدرة عند 7.12 مليار دولار.

وشركة « علي بابا » هي أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في الصين، تشتهر بمبيعاتها عبر الإنترنت.

واستحوذت التجارة الإلكترونية على نحو 86 بالمائة من إجمالي الإيرادات المحققة، مع تركز مشتريات الصينيين بشكل كبير عبر الإنترنت لتشمل كافة السلع متضمنة الأغذية والملابس.

وصعد سهم « على بابا » خلال تداولات اليوم الخميس، بأكثر من 3.6 بالمائة إلى مستوى 165.2 دولار، وبلغت مكاسبه أكثر من 81 بالمائة منذ بداية العام الحالي.